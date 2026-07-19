"Бавария" стала фаворитом в борьбе за звезду "ПСЖ"

Крайний нападающий "Пари Сен-Жермен" Брэдли Баркола с высокой долей вероятности покинет команду в текущее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz, по информации инсайдера Экрема Конура, руководство французского клуба рассчитывает выручить за 23-летнего футболиста не менее 70 миллионов евро.

Сообщается, что услуги Баркола уже предложены "Арсеналу", "Ливерпулю", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Барселоне". При этом главным претендентом на приобретение французского вингера в настоящее время считается "Бавария".

В сезоне-2025/26 Баркола провел 49 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач.

Действующий контракт футболиста с чемпионом Франции рассчитан до лета 2028 года.