В Аргентине перенесли все футбольные матчи ради встречи сборной после ЧМ-2026

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) приняла решение перенести все внутренние футбольные матчи, запланированные на 20 и 21 июля.

Как сообщает İdman.Biz, решение распространяется на соревнования всех уровней и связано с возвращением национальной сборной после чемпионата мира 2026 года.

Руководство аргентинского футбола освободило календарь, чтобы болельщики по всей стране смогли встретить команду и принять участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут в Буэнос-Айресе. Отмечается, что переносы состоятся независимо от результата финального матча против сборной Испании. Под перенос также попал финал Суперкубка Аргентины между "Эстудиантесом" и "Индепендьенте Ривадавия".

Финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании состоится сегодня на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде. Начало встречи - в 23:00 по бакинскому времени.