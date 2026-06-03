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Алессандро Неста возглавит клуб Серии В

Мировой футбол
Новости
3 Июня 2026 08:15
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Алессандро Неста возглавит клуб Серии В

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Алессандро Неста станет главным тренером выступающего в итальянской Серии В клуба "Авеллино", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport.

50‑летний Неста сменит на посту Давиде Баллардини, под руководством которого команда заняла восьмое место в Серии В по итогам минувшего сезона. В ближайшие дни специалист подпишет двухлетний контракт.

"Мы выбрали Несту среди нескольких кандидатур. Мы все считаем, что это будет его год. И год "Авеллино"! У Несты выдающаяся карьера футболиста и немного меньшая как тренера, но я считаю, что лучшее еще впереди. Он покажет себя в нашем клубе и станет творцом наших успехов. Он тихий и скромный человек, но мы увидим, как он раскроется", — заявил президент "Авеллино" Анджело Д’Агостино.

Последним местом работы Несты была итальянская "Монца", откуда его уволили в 2025‑м году, после того как команда вылетела из Серии А в Серию B.

İdman.Biz
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