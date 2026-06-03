Испания запретила проведение товарищеского матча между сборными Чили и ДР Конго

Товарищеский матч между сборными ДР Конго и Чили, запланированный на 9 июня в испанском городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, отменен.

Как передает İdman.Biz, это решение было принято мэром города Хуаном Франко, который ввел запрет на проведение матча из-за серьезных опасений по поводу вируса Эбола.

По его словам, решение носит исключительно превентивный характер и принято на основе рекомендаций региональных санитарных служб Андалусии. Медицинские специалисты муниципалитета также выступили против проведения матча, указав на потенциальные риски для здоровья населения.

Отмечается, что команда Сборной ДР Конго в последнее время уже корректировала свой подготовительный график из-за ситуации с инфекцией в стране, где ранее была зафиксирована вспышка геморрагической лихорадки.

При этом сборная продолжает подготовку к международным матчам, соблюдая санитарные протоколы принимающих стран. В рамках подготовки команда планирует провести товарищескую встречу с Данией в Бельгии, а также продолжить тренировочный процесс в Европе перед предстоящими соревнованиями.