90-й гол Лукаку вывел его в пятерку лучших снайперов сборных

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил гол в товарищеском матче с национальной командой Хорватии (2:0). Этот мяч стал для бельгийца 90-м за "красных дьяволов", футболист вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборных, сообщает İdman.Biz.

Лидером рейтинга является португалец Криштиану Роналду, у которого 143 гола за национальную команду. На второй строчке располагается аргентинец Лионель Месси (116), топ-3 замыкает иранец Али Даеи (108). Четвертым в списке является индиец Сунил Чхетри (95).

Сборная Бельгии по футболу сыграет на групповом этапе ЧМ — 2026 в группе G со сборными Египта, Ирана и Новой Зеландии.