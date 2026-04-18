"Лейпциг" обыграл "Айнтрахт" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

18 Апреля 2026 22:52
85
"Лейпциг" на выезде обыграл "Айнтрахт" в матче 30-го тура чемпионата Германии — 3:1.

У гостей голы забили Ян Диоманде, Антонио Нуса и Конрад Хардер. У хозяев отличился Уго Ларссон.

"Лейпциг" одержал четвертую победу подряд и с 59 очками поднялся на третье место в таблице Бундеслиги. "Айнтрахт" с 42 очками — на седьмой строчке.

19:48

"Байер" на своем поле уступил "Аугсбургу" в матче 30-го тура чемпионата Германии — 1:2.

На гол нападающего хозяев Патрика Шика на 12-й минуте точным ударом ответил Фабиан Ридер на 15-й минуте. На 90+7-й минуте Фабиан Ридер реализовал пенальти и вывел гостей вперед.

"Байер" с 52 очками опустился на шестое место в турнирной таблице. "Аугсбург" (36 очков) поднялся на девятую строчку.

В параллельных матчах "Боруссия" на выезде проиграла "Хоффенхайму" (1:2), "Унион" дома уступил "Вольфсбургу" (1:2), а "Вердер" на своем поле уверенно переиграл "Гамбург" (3:1).

