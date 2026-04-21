UFC будет проводить турниры в Баку до 2028 года - ФОТО

UFC подписал многолетнее соглашение с Министерством молодежи и спорта Азербайджана, а также c Baku City Circuit о проведении турниров в Баку до 2028 года.

Как сообщает İdman.Biz, согласно договоренности, в столице Азербайджана ежегодно будут проходить турниры серии UFC Fight Night.

Первое мероприятие в рамках нового соглашения состоится 27 июня на Национальной гимнастической арене.

В организации напомнили, что дебютный турнир UFC в Баку, прошедший в июне прошлого года в Baku Crystal Hall, собрал более 14 тысяч зрителей, а все билеты были распроданы. Это подтвердило высокий интерес к MMA в регионе.

Президент UFC Дана Уайт высоко оценил азербайджанскую столицу.

"Баку - один из лучших городов мира, который можно посетить. Город невероятно красивый, люди здесь очень доброжелательные. Когда я был там в прошлом году, остался под большим впечатлением. Гостеприимство было на высочайшем уровне. Болельщики проявили огромную страсть к спорту и прекрасно разбирались в нем. Люди со всего мира должны приехать и увидеть это своими глазами", — заявил Уайт.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов назвал соглашение важным шагом для страны.

"Это сотрудничество укрепляет позиции Азербайджана как глобальной спортивной площадки. Наш опыт проведения первых Европейских игр и Формулы-1 поможет развитию смешанных единоборств и создаст новые возможности как для азербайджанских, так и для региональных спортсменов. UFC уже стал важной частью спортивного календаря Баку", — отметил министр.

Генеральный директор Baku City Circuit Максуд Фарзуллаев также выразил удовлетворение расширением партнерства.

"После успешного дебютного турнира с полными трибунами мы рады вновь принять Fight Night в Баку. Ожидаем еще больший интерес в этом году и рост числа гостей города. Уверены, что турнир пройдет на еще более высоком уровне и подарит участникам незабываемые эмоции", — сказал он.