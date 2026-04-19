Чемпион UFC подписал контракт с промоушеном по вольной борьбе

Действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев подписал контракт с промоушеном Real American Freestyle (RAF).

Как сообщает İdman.Biz, о соглашении было объявлено во время восьмого номерного турнира организации. Чимаев будет выступать в формате соревнований по вольной борьбе.

31-летний боец, представляющий ОАЭ, остается непобежденным в профессиональной карьере, одержав 15 побед. Из них пять были добыты нокаутом, три - решением судей и семь - сабмишеном.

Чимаев выступает в UFC с 2020 года, где дебютировал победой над Джоном Филлипсом удушающим приемом.