Экс-чемпион UFC оказался бессилен против Бонфима - ВИДЕО

Бразильский боец Габриэль Бонфим одержал одну из самых громких побед в своей карьере, уверенно победив бывшего чемпиона UFC Белала Мухаммада в главном бою турнира UFC Fight Night 278.

Как сообщает İdman.Biz, поединок состоялся в ночь на 7 июня на арене "Апекс" в Лос-Анджелесе и прошел в рамках полусреднего веса.

Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу бразильцу со счетом 50:45, 50:45, 50:45.

Для 28-летнего Бонфима этот успех стал 20-м в профессиональной карьере при одном поражении. В свою очередь, 37-летний Мухаммад потерпел третье поражение подряд. На его счету теперь 24 победы и шесть поражений.

Перед поединком американец подчеркивал важность встречи после утраты чемпионского титула, тогда как для Бонфима этот бой рассматривался как возможность закрепиться среди ведущих бойцов полусреднего дивизиона UFC.