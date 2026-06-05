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Назим Садыхов: "Я считаю себя очень опасным волком" - ВИДЕО

ММА
Новости
5 Июня 2026 19:07
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Назим Садыхов: "Я считаю себя очень опасным волком"

Азербайджанский боец UFC Назим Садыхов провел пресс-конференцию для отечественных журналистов перед поединком с бразильцем Матеусом Камило.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе общения с прессой Садыхов ответил на вопросы нашего корреспондента о предстоящем сопернике, возможной тактике на бой и перспективах реванша с французом Фаресом Зиамом.

Комментируя тот факт, что все три поражения в UFC Камило потерпел сабмишенами, азербайджанский боец заявил, что не собирается зацикливаться на каком-то одном способе победы.

"У меня нет конкретной тактики, чтобы завалить его и искать удушающий прием. Я считаю себя лучше во всех аспектах и способен на все - либо финишировать соперника, либо выиграть по очкам. Но я никогда не стараюсь брать бои на очках. Поражения Камило происходили из-за усталости и неправильной тактики, и я постараюсь этим воспользоваться во время боя", - сказал Садыхов.

Также боец ответил на вопрос о противостоянии прозвищ - его собственного "Черный волк" и прозвища соперника "Ягуар".

"У этого волка будет больше тактики, больше мудрости и больше опыта в клетке. Я считаю себя очень опасным волком", - подчеркнул он.

Говоря о возможном реванше с Фаресом Зиамом, которому Садыхов уступил в декабре прошлого года, азербайджанский спортсмен отметил, что не ставит перед собой цель во что бы то ни стало вновь встретиться с французом.

"У меня нет какой-то конкретной цели взять реванш именно у Зиама. Я знаю, что с победами смогу двигаться вперед. Если рано или поздно наши пути снова сойдутся, я верну этот бой", - заявил Садыхов.

Отметим, что поединок между Назимом Садыховым и Матеусом Камило состоится на турнире UFC Fight Night в Баку 27 июня.

Орхан Фуадлы

İdman.Biz
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