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Асу Алмабаев проведет финальный этап подготовки к UFC Fight Night 280 в Баку

ММА
Новости
5 Июня 2026 02:01
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Асу Алмабаев проведет финальный этап подготовки к UFC Fight Night 280 в Баку

Казахстанский боец Асу Алмабаев (23-3) вместе со своей командой отправился в Баку (Азербайджан), передает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Dar Pro Team.

"Именно там пройдет заключительный и самый важный этап подготовки. Желаем Асу тщательно подготовиться к бою 27 июня и выйти в октагон в своей лучшей форме", — гласит сообщение.

Напомним, что "Зульфикар" выступит в рамках турнира UFC Fight Night 280, который состоится 27 июня 2026 года в Баку. Соперником Алмабаева по бою в наилегчайшем весе станет американец Чарльз Джонсон (19-8). Алмабаев на сегодняшний день является восьмым номером дивизиона, а его оппонент — 14-м.

İdman.Biz
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