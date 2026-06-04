Азербайджанский боец ММА Нихат Керимов проведет бой на турнире OCTAGON 87 в Ташкенте

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Нихат Керимов готовится к своему очередному поединку, который состоится в рамках турнира OCTAGON 87.

Как сообщает İdman.Biz, в столице Узбекистана, Ташкенте, Керимов сойдется в октагоне с местным бойцом Самандаром Реимбаевым по прозвищу "Танк". Этот поединок официально включен в предварительный кард (прелимы) турнира. Бой пройдет 13 июня на многофункциональной арене Humo Arena.

Профессиональный рекорд Нихата Керимова на данный момент составляет одну победу и одно поражение. Его соперник Самандар Реимбаев имеет в своем активе две победы и два поражения; узбекистанский файтер рассчитывает вернуться в победную колею после недавней неудачи.