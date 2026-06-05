Том Аспиналл хочет провести реванш с Ганом и бой против Перейры

33-летний действующий обладатель титула UFC в тяжелом весе англичанин Том Аспиналл рассказал, что ему хотелось бы подраться как с французом Сирилем Ганом, так и с бразильцем Алексом Перейрой, сообщает İdman.Biz.

"У меня много незавершенных дел. Например, нам с Ганом нужно провести реванш. И после — грандиозный поединок против Перейры, это будет идеально. Конечно, я хочу отомстить [Гану], но в то же время можно сказать, что бой с Перейрой был бы более значимым. Не знаю, оба боя были бы значимыми, не так ли? У Перейры огромное количество фанатов по всему миру. Честно говоря, я думаю, что оба боя будут тяжелыми", — приводит слова Аспиналла портал The Independent.