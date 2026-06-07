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Дана Уайт жестко ответил британскому промоутеру: "Ты снова звучишь как придурок"

ММА
Новости
7 Июня 2026 15:14
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Дана Уайт жестко ответил британскому промоутеру: "Ты снова звучишь как придурок"

Президент UFC Дана Уайт резко отреагировал на недавние заявления известного британского промоутера Эдди Хирна, который раскритиковал условия контракта чемпиона UFC Тома Аспиналла.

Как сообщает İdman.Biz, во время пресс-конференции Zuffa Boxing Уайт не стал подбирать выражения, комментируя слова Хирна о том, что он не позволил бы британскому бойцу выступать на нынешних условиях соглашения с UFC.

"Тогда пусть освободит своего бойца. Звучит довольно глупо, не так ли? Поздравляю еще раз, Эдди. Ты снова звучишь как придурок", - заявил глава UFC.

Уайт также усомнился в последовательности действий британского промоутера, вспомнив его отношения с боксером Джесси Родригесом.

"Он даже не хотел платить своему лучшему другу, но хочет платить моему парню. В Эдди слишком много дерьма. Я это знаю. Ты это знаешь. Мы все это знаем", - добавил руководитель UFC.

Конфликт между двумя влиятельными фигурами мировых единоборств разгорелся после того, как Хирн подверг критике финансовые условия контракта Тома Аспиналла и заявил, что на месте менеджера бойца добивался бы более выгодного соглашения.

İdman.Biz
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