Топурия хочет шокировать мир победой над Махачевым

Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия высказался о возможном поединке с обладателем титула в полусреднем дивизионе Исламом Махачевым.

Как сообщает İdman.Biz, испано-грузинский боец уверен, что сможет одержать победу сабмишеном и тем самым удивить весь мир.

"Когда у меня появляется возможность с кем-то сразиться, я всегда думаю о том, как могу по-настоящему шокировать мир. В случае с Исламом я должен его засабмитить. Я переведу его в партер и поймаю на прием. Все хороши, но я другой", - приводит слова Топурии журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, что потенциальный бой между бойцами пока официально не анонсирован, однако активно обсуждается в мире ММА.