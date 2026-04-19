Бразильский боец UFC завершил карьеру после нокаута

Гилберт Бернс объявил о завершении профессиональной карьеры в смешанных единоборствах.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский боец принял это решение после поражения от Майка Мэлотта на турнире UFC Fight Night 273 в Виннипеге. Их поединок завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

Это поражение стало для Бернса десятым в карьере и пятым подряд. В его активе также 22 победы.

Бернсу 39 лет. Он выступал в UFC с 2014 года и провел 25 боев в организации. В 2021 году бразилец претендовал на титул чемпиона в полусреднем весе, однако уступил Камару Усману техническим нокаутом на турнире UFC 258.