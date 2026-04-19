20 Апреля 2026
Бразильский боец UFC завершил карьеру после нокаута

19 Апреля 2026 10:11
Бразильский боец UFC завершил карьеру после нокаута

Гилберт Бернс объявил о завершении профессиональной карьеры в смешанных единоборствах.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский боец принял это решение после поражения от Майка Мэлотта на турнире UFC Fight Night 273 в Виннипеге. Их поединок завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

Это поражение стало для Бернса десятым в карьере и пятым подряд. В его активе также 22 победы.

Бернсу 39 лет. Он выступал в UFC с 2014 года и провел 25 боев в организации. В 2021 году бразилец претендовал на титул чемпиона в полусреднем весе, однако уступил Камару Усману техническим нокаутом на турнире UFC 258.

Новости по теме

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Он тыкал мне в глаза": Пимблетт требует реванша с Гейджи - ВИДЕО
10:46
ММА

"Он тыкал мне в глаза": Пимблетт требует реванша с Гейджи - ВИДЕО

Британский боец обвинил американца в использовании запрещенных приемов
Глава UFC высказался о возвращении Макгрегора
19 Апреля 12:46
ММА

Глава UFC высказался о возвращении Макгрегора

Дана Уайт прокомментировал возможный камбэк ирландца

Чемпион UFC подписал контракт с промоушеном по вольной борьбе
19 Апреля 11:13
ММА

Чемпион UFC подписал контракт с промоушеном по вольной борьбе

Боец попробует себя в новом формате вне ММА
Мэлотт нокаутировал Бернса в главном бою UFC Fight Night
19 Апреля 09:10
ММА

Мэлотт нокаутировал Бернса в главном бою UFC Fight Night - ВИДЕО

Канадец одержал четвертую победу подряд
Конор Макгрегор раскрыл дату своего следующего боя в UFC
19 Апреля 02:12
ММА

Конор Макгрегор раскрыл дату своего следующего боя в UFC

Ждать осталось недолго

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки