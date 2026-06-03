Трамп заявил, что октагон UFC может навсегда остаться у Белого дома

Президент США Дональд Трамп допустил, что октагон UFC, установленный возле Белого дома для турнира UFC White House - Freedom 250, может остаться там на постоянной основе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMA Fighting, американский лидер провел необычную параллель с историей Эйфелевой башни в Париже.

"Многие не знают, что Эйфелева башня была построена в 1889 году и ее должны были снести сразу после Всемирной выставки. Но потом люди сказали: "Знаете, она нам нравится. Давайте оставим ее еще на какое-то время". Затем снова решили оставить. В итоге ее так и не снесли", - заявил Трамп.

По словам президента США, возле Белого дома сейчас создается объект, который понравится многим людям.

"15 июня там пройдет большой турнир UFC. Я смотрю на это и думаю, что, возможно, мы никогда не будем это убирать", - отметил Трамп.

Турнир UFC White House - Freedom 250 состоится 15 июня на территории официальной резиденции президента США.