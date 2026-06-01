Билеты на бой Макгрегора и Холлоуэя раскупили за четыре минуты

1 Июня 2026 22:32
Билеты на поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем были полностью распроданы всего за 240 секунд.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, это стало абсолютным рекордом в истории UFC по скорости продажи билетов.

По информации источника, стоимость мест в первом ряду на арене T-Mobile Arena превышала 43 тысячи долларов, тогда как самые дешевые билеты на верхние ярусы продавались примерно за 600 долларов. На вторичном рынке цены стартуют уже от 1500 долларов.

Бой Макгрегора и Холлоуэя состоится 12 июля в рамках турнира UFC 329 в Лас-Вегасе. Для ирландца этот поединок станет первым выступлением в ММА почти за четыре года. Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года, когда уступил Дастину Порье техническим нокаутом после тяжелой травмы ноги.

Отметим, что Макгрегор выступает в UFC с 2013 года и за это время становился чемпионом организации в полулегком и легком весе.

