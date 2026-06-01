1 Июня 2026 17:04
За что UFC может оштрафовать азербайджанского бойца на пять млн долларов? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Магомедали Османлы готовится к участию в 34-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter от UFC, старт которого намечен на 14 июня.

Как сообщает İdman.Biz, в настоящее время Османлы проводит завершающую стадию подготовки к предстоящему шоу.

Новый сезон проекта начнется в один день с историческим турниром UFC Freedom 250, который пройдет у Белого дома в Вашингтоне. Такой календарь делает возвращение TUF частью большого медийного дня UFC.

Однако участие Османлы в проекте связано не только с шансом пробиться в сильнейшую лигу мира. В документах для участников TUF 34 отдельно прописано жесткое правило конфиденциальности. Бойцам запрещено раскрывать детали заявки, отбора, участия, съемок, соперников, результатов и любую внутреннюю информацию о шоу без разрешения продюсеров или представителей Paramount.

За нарушение этого пункта участнику может грозить выплата в размере пять млн долларов. При этом в документе это указано не как штраф в обычном смысле, а как заранее установленная компенсация ущерба за разглашение. Запрет действует с момента подписания соглашения и до трех лет после выхода последнего эпизода сезона.

Именно этим можно объяснить, почему вокруг участия Османлы пока мало подробностей. До выхода серий бойцы фактически не могут публично рассказывать, в какую команду попали, с кем дрались, как прошли съемки и чем завершилось их выступление.

У TUF 34 есть и другие особенности. Участники должны соответствовать возрастному диапазону от 21 до 34 лет, иметь право жить и работать в США, а иностранные бойцы обязаны предоставить справку о проверке на криминальное прошлое. Также в анкете отдельно спрашивают о травмах, операциях, арестах, употреблении стероидов за последний год и запрещенных веществ за последние шесть месяцев.

Еще одно необычное условие - участник не должен быть кандидатом на государственную должность и обязан раскрыть все действующие контракты с бойцовскими организациями. Кроме того, все контакты со СМИ по теме шоу должны проходить только через уполномоченных представителей.

В 34-м сезоне наставниками станут бывшие чемпионы UFC Даниэль Кормье и Майкл Биспинг. В проекте выступят бойцы легчайшего веса у мужчин и минимального веса у женщин, а победители получат шанс завоевать контракт с UFC. Для Османлы это может стать одним из самых важных этапов карьеры.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
