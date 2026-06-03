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Шара Буллет: "Я пират Каспийского моря"

ММА
Новости
3 Июня 2026 16:54
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Шара Буллет: "Я пират Каспийского моря"

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет заявил, что рассчитывает на мощную поддержку зрителей на турнире UFC Fight Night в Баку.

"Азербайджанская публика для меня родная. В Азербайджане и по всему Кавказу люди будут болеть за меня. Я пират Каспийского моря. Приглашаю на арену всех, кто меня поддерживает. Победу мы добудем вместе", - заявил Магомедов в комментарии Бакинскому городскому кольцу.

По словам бойца, к поединку против бразильца Мишеля Перейры он подойдет в оптимальной форме.

"Я готов к бою и к 27 июня буду в идеальной форме. Ничто не сможет помешать мне одержать яркую победу в Азербайджане", - подчеркнул спортсмен.

Магомедов рассказал, что еще после объявления о проведении турнира UFC в Баку просил организовать ему бой в столице Азербайджана.

Боец также выразил уверенность, что турнир пройдет на высоком уровне, и отметил, что главным украшением вечера станет выступление азербайджанского бойца Рафаэля Физиева.

"Большинство бойцов, которые выступят в Баку, предпочитают работу в стойке. В главном бою будет драться Рафаэль Физиев. Это значит, что зрителей ждет настоящее шоу", - отметил Магомедов.

Напомним, что турнир UFC Fight Night состоится 27 июня на Национальной гимнастической арене в Баку. В соглавном поединке вечера Шара Буллет встретится с Мишелем Перейрой.

İdman.Biz
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