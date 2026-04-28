Джонсон разогревает бой в Баку перед встречей с Алмабаевым

Американский боец Чарльз Джонсон выступил с обращением к болельщикам в преддверии поединка с Асу Алмабаевым, который пройдет в рамках турнира UFC в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен предложил подписчикам спрогнозировать исход предстоящего боя.

"Скажи сейчас - как все закончится: финишем, решением судей или мастер-классом? Если угадаешь - возможно, я еще вернусь к тебе", - написал Джонсон на своей странице в Instagram.

Отметим, что бой Алмабаев - Джонсон состоится 27 июня в Баку. В последнем поединке Алмабаев победил Алекса Переса, завершив бой сабмишном, тогда как Джонсон в марте одержал победу раздельным решением судей над Бруно Силвой.