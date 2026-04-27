UFC впервые проведет турнир в Сербии

Международная организация по смешанным единоборствам UFC впервые в истории проведет турнир в Сербии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на UFC, шоу пройдет 1 августа в Белграде. В пресс-службе организации уже анонсировали событие, отметив: "Сербия, мы уже в пути! Октагон впервые приземляется в Белграде!".

На официальном сайте UFC уже открыта регистрация для раннего доступа к билетам, тогда как кард и участники турнира будут объявлены позднее. Отметим, что организация проводит турниры с 1993 года и за это время расширила географию своих шоу на десятки стран.