UFC впервые проведет турнир в Сербии

Международная организация по смешанным единоборствам UFC впервые в истории проведет турнир в Сербии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на UFC, шоу пройдет 1 августа в Белграде. В пресс-службе организации уже анонсировали событие, отметив: "Сербия, мы уже в пути! Октагон впервые приземляется в Белграде!".

На официальном сайте UFC уже открыта регистрация для раннего доступа к билетам, тогда как кард и участники турнира будут объявлены позднее. Отметим, что организация проводит турниры с 1993 года и за это время расширила географию своих шоу на десятки стран.

Новости по теме

Президент UFC попал в кадр во время стрельбы на ужине с Трампом
26 Апреля 13:55
ММА

Президент UFC попал в кадр во время стрельбы на ужине с Трампом - ВИДЕО

В отеле в Вашингтоне произошла паника после звуков, похожих на выстрелы
Азербайджанский боец победил на турнире Mangu League в Ташкенте
26 Апреля 13:31
ММА

Азербайджанский боец победил на турнире Mangu League в Ташкенте - ФОТО

Фархад Ахмедов одержал победу над представителем Узбекистана
Стерлинг уверенно прошел Залала в главном бою UFC Fight Night 274
26 Апреля 09:10
ММА

Стерлинг уверенно прошел Залала в главном бою UFC Fight Night 274 - ВИДЕО

Американец одержал победу единогласным решением судей в Лас-Вегасе
Рой Джонс-младший: "Готов помочь Гэтжи в подготовке к поединку с Топурией"
23 Апреля 20:02
ММА

Рой Джонс-младший: "Готов помочь Гэтжи в подготовке к поединку с Топурией"

Легендарный боксер рассказал, как американцу справиться с ударной техникой Илии
Чейл Соннен: "Баку соответствует всем трем критериям UFC" - ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Апреля 11:55
ММА

Чейл Соннен: "Баку соответствует всем трем критериям UFC" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Баку стал ключевой локацией для расширения географии главной лиги ММА
UFC будет проводить турниры в Баку до 2028 года
21 Апреля 15:22
ММА

UFC будет проводить турниры в Баку до 2028 года - ФОТО

Подписано многолетнее соглашение о ежегодных шоу Fight Night в столице Азербайджана

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Апреля 19:43
Борьба

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Поединки за медали состоятся в субботу

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря
25 Апреля 05:11
Мировой футбол

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря

Стороны не могут договориться о сумме перехода Алисона