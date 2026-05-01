Топурия пообещал показать нового себя перед боем с Гэтжи

1 Мая 2026 23:16
Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия поделился ожиданиями от предстоящего поединка против американца Джастина Гэтжи.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Heavy, испано-грузинский боец отметил, что подходит к бою с иным настроем и намерен продемонстрировать обновленную версию себя. "Впервые в жизни я выйду в октагон, когда моя жизнь не зависит от того, что там произойдет. Спасибо Богу за стабильность, при которой ни я, ни мои дети ни в чем не будут нуждаться. У Белого дома вы увидите другого Илию. Того, кто по-настоящему наслаждается этим искусством", - заявил Топурия.

Отметим, что спортсмен начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в апреле 2015 года, а в UFC выступает с октября 2020 года.

