Стали известны соперники Физиева и Магомедова на турнире UFC в Баку

5 Мая 2026 16:21
Стали известны соперники Рафаэля Физиева и Шарабутдина Магомедова на турнире UFC Fight Night Baku, который пройдет в столице Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, UFC официально объявил о возвращении в Азербайджан. Турнир состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене.

Главным событием вечера станет бой азербайджанского бойца Рафаэля Физиева по прозвищу "Атаман" против Мануэля Торреса по прозвищу "Локо". Поединок в легком весе рассчитан на пять раундов.

Во втором по значимости бою турнира Шарабутдин Магомедов, известный как "Шара Буллет", встретится с Майклом Перейрой. Соперники проведут поединок в среднем весе.

Физиев сейчас занимает 11-е место в рейтинге UFC в легком дивизионе. Для азербайджанского бойца этот поединок станет шансом добиться важной победы на домашней арене и приблизиться к возвращению в чемпионскую гонку.

Его соперник Мануэль Торрес известен агрессивным стилем и тем, что все свои победы в UFC одержал досрочно. Это делает главное событие бакинского турнира одним из самых интригующих в карде.

Отметим, что турнир UFC Fight Night Baku будет показан в прямом эфире на глобальных платформах, а местные болельщики смогут увидеть вечер боев вживую в Баку.

