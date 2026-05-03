3 Мая 2026 19:44
Азербайджанские бойцы завоевали семь золотых медалей на турнире в Греции - ФОТО

Чемпионат Европы по ММА в Лутраки (Греция) завершился для сборной Азербайджана с высокими показателями. По итогам турнира азербайджанские бойцы завоевали несколько комплектов наград.

Как сообщает İdman.Biz, золотые медали в своих весовых категориях выиграли Асиф Гезалов (52 кг), Али Мамедов (65,8 кг), Гияс Рустамов (79,4 кг), Эвез Мустафаев (83,9 кг), Нармин Алиева (56,7 кг), Агалар Мамедов (61,2 кг) и Кайяр Пириев (70,3 кг).

На вторую ступень пьедестала поднялись Адем Аскеров (46 кг), Самира Касымова (46 кг), Эмиль Исмаилов (56,7 кг), Алекбер Рзаев (61,2 кг), Санан Раджабов (70,3 кг) и Нихад Гулиев (74,9 кг), получившие серебро.

Бронзовые медали турнира на счету Ислама Рамазанова (74,9 кг), Али Шарифова (79,4 кг), Рахиля Багирова (56,7 кг) и Ибрагима Гулиева (65,8 кг).

İdman.Biz
