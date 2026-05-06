6 Мая 2026
RU

UFC в Баку открывает азербайджанским бойцам дорогу в мировую элиту - ОБЗОР İDMAN.BİZ

ММА
Обзор
6 Мая 2026 16:20
62
UFC в Баку открывает азербайджанским бойцам дорогу в мировую элиту - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Проведение турниров UFC в Баку постепенно превращается для азербайджанских бойцов в реальный путь к самой престижной бойцовской организации мира.

Как сообщает İdman.Biz, сегодня стало известно, что азербайджанский боец Фарман Гасанов подписал официальный контракт с UFC. Полусредневес подошел к этому этапу с безупречным рекордом - пять побед в пяти профессиональных боях, а также успешными выступлениями в турнирах Legacy Fighting Alliance.

Сам по себе рекорд 5-0 говорит о потенциале спортсмена, но в современных реалиях UFC путь в организацию обычно требует не только побед, но и правильного момента, узнаваемости и площадки. Именно бакинский турнир становится таким местом для представителей Азербайджана. Когда крупнейший промоушен мира приходит в страну, локальные бойцы получают шанс оказаться в поле зрения матчмейкеров, менеджеров и международной аудитории.

Это важно не только для самого Гасанова. Его контракт показывает, что UFC в Баку - это не разовое спортивное шоу, а инструмент развития ММА в стране. Турнир привозит в Азербайджан мировых звезд, привлекает внимание зарубежных СМИ и болельщиков, но одновременно создает окно возможностей для тех, кто раньше мог оставаться за пределами глобального рынка.

Похожий пример уже был в прошлом году с Тофиком Мусаевым. В апреле 2025 года азербайджанский боец официально заключил контракт с UFC, а уже 21 июня дебютировал на первом турнире организации в Баку. Первый бой против Мыктыбека Оролбая завершился поражением, но история на этом не остановилась.

В марте 2026 года Мусаев провел яркий поединок против Игнасио Бахамондеса, победил единогласным решением судей и вместе с соперником получил бонус за лучший бой вечера. UFC официально признала этот поединок Fight of the Night.

Таким образом, бакинский проект уже дает конкретный спортивный эффект. Он помогает не только продвигать Азербайджан как страну, способную принимать события мирового уровня, но и формирует для местных бойцов прямую связь с элитным промоушеном.

Это особенно важно на фоне долгосрочного соглашения, по которому UFC Fight Night планируется проводить в Баку ежегодно до 2028 года. Первый турнир в Baku Crystal Hall собрал более 14 тысяч зрителей, а следующий вечер боев пройдет 27 июня на Национальной арене гимнастики.

Для азербайджанского ММА это уже не просто вопрос престижа. Это шанс выстроить систему, в которой талантливые бойцы получают ориентир, мотивацию и видимую цель. Если раньше попадание в UFC казалось почти недосягаемым, то теперь путь стал намного реальнее: побеждать, заявлять о себе и быть готовым к моменту, когда UFC снова придет в Баку.

История Фармана Гасанова как раз об этом. Бакинский турнир не гарантирует никому место в UFC, но он создает среду, где такой шанс становится возможным.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Назим Садыхов проведет бой на турнире UFC в Баку - ВИДЕО
15:39
ММА

Назим Садыхов проведет бой на турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Азербайджанский боец встретится с бразильцем Кауйе Камило

Стал известен кард турнира UFC Fight Night в Баку
14:10
ММА

Стал известен кард турнира UFC Fight Night в Баку - ФОТО

Физиев, Садыхов и Алискеров выступят на вечере боев 27 июня

Фарман Гасанов подписал контракт с UFC
10:46
ММА

Фарман Гасанов подписал контракт с UFC

Азербайджанский боец выступает в полусредней весовой категории
Рафаэль Физиев проведет третий в карьере главный бой вечера в UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ
5 Мая 19:00
ММА

Рафаэль Физиев проведет третий в карьере главный бой вечера в UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский боец снова возглавит турнир, тогда как его соперник впервые выйдет в статусе main event

Стали известны соперники Физиева и Магомедова на турнире UFC в Баку - ВИДЕО
5 Мая 16:21
ММА

Стали известны соперники Физиева и Магомедова на турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль Физиев возглавит вечер боем с Мануэлем Торресом, а Шарабутдин Магомедов встретится с Майклом Перейрой

О'Мэлли: "Я должен был драться с мелким русским, но он отказался"
5 Мая 09:15
ММА

О'Мэлли: "Я должен был драться с мелким русским, но он отказался"

Американец раскритиковал чемпиона UFC

Самое читаемое

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет
Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован
3 Мая 21:08
Мировой футбол

Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован

Фергюсон находился на "Олд Траффорд", когда ему стало плохо