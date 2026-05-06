Назим Садыхов проведет бой на турнире UFC в Баку

Стали известны подробности следующего боя азербайджанского бойца UFC Назима Садыхова.

Как сообщает İdman.Biz, представитель Азербайджана выступит на турнире UFC Fight Night, который пройдет 27 июня в Баку при партнерстве Baku City Circuit .

Соперником Назима Садыхова в легком весе станет бразилец Кауйе Камило. Поединок вошел в основной кард вечера.

Для азербайджанского бойца этот поединок будет иметь особое значение, поскольку Садыхов впервые проведет официальный бой UFC на родине.

Согласно программе турнира, основные бои стартуют в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что за карьеру Назим Садыхов провел 14 боев, одержав 11 побед и потерпев два поражения.

Напомним, что в главном карде UFC Fight Night в Баку также выступит другой представитель Азербайджана Рафаэль Физиев.