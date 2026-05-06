6 Мая 2026
RU

Назим Садыхов проведет бой на турнире UFC в Баку

ММА
Новости
6 Мая 2026 15:39
18
Назим Садыхов проведет бой на турнире UFC в Баку

Стали известны подробности следующего боя азербайджанского бойца UFC Назима Садыхова.

Как сообщает İdman.Biz, представитель Азербайджана выступит на турнире UFC Fight Night, который пройдет 27 июня в Баку при партнерстве Baku City Circuit .

Соперником Назима Садыхова в легком весе станет бразилец Кауйе Камило. Поединок вошел в основной кард вечера.

Для азербайджанского бойца этот поединок будет иметь особое значение, поскольку Садыхов впервые проведет официальный бой UFC на родине.

Согласно программе турнира, основные бои стартуют в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что за карьеру Назим Садыхов провел 14 боев, одержав 11 побед и потерпев два поражения.

Напомним, что в главном карде UFC Fight Night в Баку также выступит другой представитель Азербайджана Рафаэль Физиев.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стал известен кард турнира UFC Fight Night в Баку
14:10
ММА

Стал известен кард турнира UFC Fight Night в Баку - ФОТО

Физиев, Садыхов и Алискеров выступят на вечере боев 27 июня

Фарман Гасанов подписал контракт с UFC
10:46
ММА

Фарман Гасанов подписал контракт с UFC

Азербайджанский боец выступает в полусредней весовой категории
Рафаэль Физиев проведет третий в карьере главный бой вечера в UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ
5 Мая 19:00
ММА

Рафаэль Физиев проведет третий в карьере главный бой вечера в UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский боец снова возглавит турнир, тогда как его соперник впервые выйдет в статусе main event

Стали известны соперники Физиева и Магомедова на турнире UFC в Баку - ВИДЕО
5 Мая 16:21
ММА

Стали известны соперники Физиева и Магомедова на турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль Физиев возглавит вечер боем с Мануэлем Торресом, а Шарабутдин Магомедов встретится с Майклом Перейрой

О'Мэлли: "Я должен был драться с мелким русским, но он отказался"
5 Мая 09:15
ММА

О'Мэлли: "Я должен был драться с мелким русским, но он отказался"

Американец раскритиковал чемпиона UFC

Азербайджанские бойцы завоевали семь золотых медалей на турнире в Греции - ФОТО
3 Мая 19:44
ММА

Азербайджанские бойцы завоевали семь золотых медалей на турнире в Греции - ФОТО

Всего наши спортсмены завоевали 17 медалей

Самое читаемое

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет
Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован
3 Мая 21:08
Мировой футбол

Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован

Фергюсон находился на "Олд Траффорд", когда ему стало плохо