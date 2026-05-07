Бойцы UFC встретились с Трампом в Овальном кабинете

7 Мая 2026 00:50
Участники предстоящего турнира UFC White House - Freedom 250 посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Как сообщает İdman.Biz, на встрече присутствовали бывший чемпион UFC Алекс Перейра, чемпион организации Илия Топурия, американский легковес Джастин Гэтжи и французский тяжеловес Сириль Ган.

Во время общения с журналистами Трамп рассказал подробности будущего турнира, который пройдет 15 июня в Вашингтоне.

По словам президента США, организаторы планируют установить восемь гигантских экранов для трансляции поединков, а на территории перед Белым домом будет оборудовано около четырех тысяч зрительских мест.

"Прямо в парке через дорогу смогут разместиться от 75 до 100 тысяч человек. Билеты будут бесплатными", - заявил Трамп.

Ожидается, что UFC White House - Freedom 250 станет одним из самых необычных турниров в истории организации.

