UFC выставил на продажу билеты за 1,5 миллиона долларов

UFC начал продажу специальных VIP-пакетов на турнир Freedom 250, который пройдет в Белом доме.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Ариэля Хельвани, билеты предлагаются не в формате обычной продажи, а как "партнерская инвестиция".

Стоимость одного пакета составляет 1,5 миллиона долларов (2,55 миллиона манатов). В него входят приветственное мероприятие для партнеров UFC, доступ к пресс-конференциям, официальной церемонии взвешивания, посещение турнира, а также места у клетки на UFC 329, где ожидается возвращение Конора Макгрегора.

По информации Ариэля Хельвани, предложение направлено в первую очередь влиятельным персонам и гостям, готовым заплатить крупную сумму.

Сообщается, что UFC может продать от 200 до 700 таких пакетов. В этом случае доход организации составит от 300 миллионов до 1,05 миллиарда долларов (510 миллионов - 1,785 миллиарда манатов).

Отметим, что турнир Freedom 250 планируется провести 14 июня 2026 года в Белом доме. Ранее Дана Уайт заявлял, что для зрителей будет выделено около 4300 мест, большая часть которых предназначена для военных.