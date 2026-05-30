Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу: "Наша цель - победа в каждом матче"

30 Мая 2026 15:20
Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу Раван Керимов рассказал о настрое команды перед матчем третьего тура чемпионата Европы против Франции.

"Мы хотим победить и в этой игре. Вообще выходим на каждый матч ради победы. Наша цель на турнире - чемпионство", - цитирует Керимова report.az.

Футболист также прокомментировал победу над Италией (3:0) во втором туре.

"Для некоторых игроков это был первый матч на этой арене. Мы еще не успели полностью адаптироваться к площадке. Сборная Италии очень много обороняется, поэтому матч получился непростым. Но наша игра сложилась так, как мы хотели. Мы вовремя забили свои голы и добились победы. Слава Богу, обошлось без травм. Из-за особенностей площадки некоторые наши удары не получались", - отметил он.

Напомним, что сборная Азербайджана уже обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата Европы. Команда Эльшада Гулиева обыграла Австрию (1:0) и Италию (3:0), набрала шесть очков и возглавляет группу F.

Сегодня в 15:15 азербайджанская команда встретится со сборной Франции. Чемпионат Европы в Словакии завершится 4 июня.

