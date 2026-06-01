Талех Мамедов: “Делаем все, чтобы юные борцы росли здоровыми” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

1 Июня 2026 18:33
В связи с Международным днем защиты детей известный в прошлом борец, а ныне старший тренер сборной Азербайджана U15 по греко-римской борьбе Талех Мамедов поздравил подрастающее поколение.

“Пусть Аллах хранит всех детей. Дети – это наше будущее. Когда они вырастут, государство будет опираться именно на них. Желаю успехов в жизни, в спорте, в учебе и во всех сферах деятельности, какую бы профессию или путь они ни выбрали”, – сказал он в беседе с İdman.Biz.

Талех Мамедов также поделился, в каких условиях и по каким принципам сегодня растет новое поколение атлетов:

"Система борьбы выстроена таким образом, что действительно находится в надежных руках – как со стороны руководства, так и со стороны тренеров. Как старший тренер сборной U15 стараюсь объяснять детям правила дисциплины и порядка. Также рассказываю, каким образом формируется и воспитывается большой спортсмен. Верю, что через несколько лет эти ребята будут развевать наш флаг на крупнейших международных аренах и принесут стране множество медалей”.

Тренер также прокомментировал выступление своих подопечных на недавнем чемпионате Европы U15. По его словам, борцы выступили неплохо, хотя еще есть над чем работать:

“В некоторых моментах я остался доволен, в некоторых – нет. Как вы знаете, я был назначен на эту должность недавно. Но вместе с тренерским штабом мы делаем все возможное и даже больше для того, чтобы наши дети росли здоровыми, переходили в старшую возрастную категорию без травм и в хорошей форме, а в дальнейшем показывали высокие результаты.

В этом году наши дети тоже выступили не так уж плохо. Семь человек боролись за медали, многие в итоге заняли пятые места. Однако два “золота” – это тоже успех. Наша основная задача – увеличивать количество золотых наград. Надеюсь, что в следующем году команда выступит еще лучше”.

Лейла Эминова
İdman.Biz
