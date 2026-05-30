Ульвия Мусаева: "Войти в историю борьбы - особая гордость" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

На недавнем чемпионате Европы U15 по борьбе произошло знаменательное событие для Азербайджана. Ульвия Мусаева (33 кг) вошла в историю, став первой представительницей женской борьбы страны, завоевавшей титул чемпионки Европы в этой возрастной категории. Еще больше впечатляет то, как был достигнут этот успех: спортсменка провела три схватки, две из которых выиграла туше, а в финале одержала убедительную победу со счетом 11:0.

İdman.Biz поговорил с Ульвией Мусаевой о ее историческом триумфе и работе с Марией Стадник.

– Сложилось впечатление, что чемпионат Европы прошел для вас очень легко…

– Да, турнир действительно сложился для меня успешно и относительно легко. Больше всего трудностей у меня возникло в полуфинале в поединке с соперницей из Украины. Именно эта схватка и запомнилась мне больше всего.

– Какие чувства вы испытали в момент победы?

– Огромную радость и чувство гордости. Знала, что в женской борьбе Азербайджана в возрастной категории U15 до этого еще не было чемпионок Европы. Стать первой и войти в историю с таким результатом – особый повод для гордости. Отправляясь на соревнования, очень верила в себя и была уверена, что стану чемпионкой. Слава Богу, мне удалось достичь своей цели.

– Кому из семьи в первую очередь позвонили рассказать об этом?

– Первым делом позвонила маме и разделила свою радость с ней. Роль моей семьи в этом достижении очень велика. Родители и сестры всегда верили в меня. Их доверие и моральная поддержка являются одной из главных причин моих успехов.

– А как вы вообще пришли в борьбу?

– Мой отец раньше занимался борьбой. Дома часто рассказывал об этом виде спорта, и это пробудило во мне интерес. Однажды сказала папе, что тоже хочу начать тренироваться. Он очень обрадовался и поддержал мое решение. Я люблю борьбу, так как она учит меня быть сильной, дисциплинированной и целеустремленной.

– Мария Стадник работает со сборной U15. Каково тренироваться под ее руководством?

– С самого первого дня в борьбе я очень восхищалась Марией Стадник и выбрала ее своим примером для подражания. Она регулярно общается и очень много работает с нами. Тренироваться под ее руководством – большое удовольствие. Она очень точно, просто и понятно объясняет все приемы и технические элементы. Возможность перенимать ее опыт – огромное преимущество для нас, и мы многому у нее учимся.

– Каких целей вы мечтаете достичь в спортивной карьере?

– Моя самая большая цель – добиваться успехов на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, чтобы поднимать флаг Азербайджана на самые высокие вершины. Ради этого буду работать еще усерднее и постоянно совершенствоваться. Пользуясь случаем, хочу также поблагодарить своего личного тренера Эльбруса Гахраманова, который внес огромный вклад в этот успех. Именно его труд и поддержка сыграли особую роль в том, что я смогла достичь такого уровня.