Состоялось заседание Технического и судейского комитета Федерации борьбы Азербайджана

Прошло очередное заседание Технического и судейского комитета Федерации борьбы Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию, на заседании, прошедшем под руководством генерального секретаря структуры Парвина Пириева, заведующий спортивным отделом федерации Кямран Гулиев и старший тренер сборной по греко-римской борьбе Нуреддин Раджабов были избраны членами Технического и судейского комитета.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по различным вопросам деятельности комитета. В рамках обсуждений были рассмотрены организация тренингов и семинаров для повышения квалификации судей и тренеров, проведение соревнований среди борцов младшего и подросткового возраста, а также меры по дальнейшему укреплению материально-технической базы.

Озвученные на заседании предложения были оценены, определены направления деятельности комитета на предстоящий период и приняты соответствующие решения по подготовке плана будущей работы.

На встрече была подчеркнута важность мер, которые будут реализованы для развития института судейства, повышения качества соревнований и более эффективного управления борьбой во всех возрастных категориях.