2 Июня 2026
2 Июня 2026 15:57
Джабраил Гасанов: "Раньше уступали россиянам, сейчас же побеждаем их чаще" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

С 6 июня в Шамахы начнется учебно-тренировочный сбор национальной команды Азербайджана по борьбе в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Астане (Казахстан) с 24 октября по 1 ноября.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе, призер Олимпийских игр, неоднократный медалист чемпионатов мира и Европы Джабраил Гасанов.

"Мы постараемся подготовить спортсменов на самом высоком уровне. Кроме того, предстоят международные рейтинговые турниры, в которых наши борцы смогут проверить свои силы. Со стороны тренерского штаба будет сделано все возможное, а дальше все зависит от самих спортсменов. Федерация создала все необходимые условия для нас. Теперь остается проявить себя наилучшим образом на соревнованиях", – сказал специалист.

По случаю Международного дня защиты детей Гасанов также высказался о новом поколении борцов страны:

"В наших национальных командах U15, U17 и U20 есть перспективные спортсмены. Верим, что если не на предстоящей Олимпиаде, то на следующей они поднимут флаг Азербайджана на самую высокую вершину", - подчеркнул Гасанов.

Также он высказался о противостоянии азербайджанских борцов с россиянами, которые традиционно считаются одними из сильнейших в этом виде спорта. .

"Раньше в противостоянии с россиянами, которые традиционно являются одними из сильнейших в этой дисциплине, нам зачастую чего-то не хватало. Однако в последнее время многие юные спортсмены начали побеждать их. Дай бог, в скором времени они еще больше порадуют нас своими успехами", - отметил Гасанов.

Напоследок Джабраил Гасанов пожелал детям как можно больше заниматься спортом и держаться подальше от вредных привычек.

Лейла Эминова
İdman.Biz
