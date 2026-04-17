17 Апреля 2026 14:25
Нурлана Мамедзаде: "После каждого успеха больше детей приходят в художественную гимнастику" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Этапы Кубков мира по художественной гимнастике являются важными соревнованиями, так как здесь начинается борьба за лицензии на Олимпийские игры-2028.

Об этом İdman.Biz сообщила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

Она отметила, что на бакинском этапе Кубка мира, который стартовал сегодня, принимают участие около 100 гимнасток из 42 стран. А общее количество участников вместе с членами делегаций составляет около 300.

Зрители увидят как индивидуальные, так и групповые упражнения. Соревнования продлятся три дня; первые два - квалификация, а третий - финалы.

По словам Нурланы Мамедзаде, проходящие в Азербайджане соревнования по художественной гимнастике влияют на популяризацию этого вида спорта в стране:

"После реструктуризации федерации в 2002 году, когда ее президентом стала вице-президент страны Мехрибан Алиева, в стране регулярно проводятся крупные международные соревнования по художественной гимнастике. В 2014 году начала функционировать Национальная арена гимнастики. А с 2016 в стране проводятся этапы Кубков мира по трем олимпийским видам: художественной и спортивной гимнастике, и прыжкам на батуте. Год мы начали с прыжков на батуте, в марте была спортивная гимнастика, а апрель традиционно стал месяцем художественной гимнастики. Благодаря стратегии Федерации гимнастики и вниманию государства к спорту художественная гимнастика популяризируется в стране. После каждого успеха все больше детей записываются в секции по художественной гимнастике".

Она также добавила, что с 30 апреля по 3 мая в Баку пройдет Кубок Европы по художественной гимнастике.

"Впервые Еврокубок именно по художественной гимнастике прошел в Баку в 2024 году. Его формат отличается от Кубка мира, так как гимнастки будут соревноваться в формате перекрестных поединков. В квалификационном этапе у каждой гимнастки и группы будет свой соперник и по итогам набранных баллов один из участников проходит в следующий этап", - объяснила Нурлана Мамедзаде.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Новости по теме

В Баку стартовал этап Кубка мира по художественной гимнастике
13:01
Гимнастика

В Баку стартовал этап Кубка мира по художественной гимнастике

От Азербайджана выступят две гимнастки

Владимир Шуликин: "В Азербайджане стали по-другому воспринимать прыжки на батуте" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
16 Апреля 17:14
Гимнастика

Владимир Шуликин: "В Азербайджане стали по-другому воспринимать прыжки на батуте" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью с главным тренером сборной Азербайджана по прыжкам на батуте
Анахита Башири: "Ключ к "золоту" - доверие внутри команды"
15 Апреля 15:40
Гимнастика

Анахита Башири: "Ключ к "золоту" - доверие внутри команды"

Гимнастка — о победе на Кубке мира и подготовке
Сельджан Махсудова: "Попасть в топ-4 на чемпионате Европы - достойный результат"
14 Апреля 16:59
Гимнастика

Сельджан Махсудова: "Попасть в топ-4 на чемпионате Европы - достойный результат"

Гимнастка оценила выступление на чемпионате Европы

Азербайджанские гимнастки завоевали "золото" на Кубке мира
13 Апреля 17:13
Гимнастика

Азербайджанские гимнастки завоевали "золото" на Кубке мира

Команда победила на турнире в Бельгии

В Баку на Кубке мира по художественной гимнастике выступят более 40 стран
13 Апреля 14:40
Гимнастика

В Баку на Кубке мира по художественной гимнастике выступят более 40 стран

Турнир пройдет в Национальной гимнастической арене

Самое читаемое

Фермин Лопес разорвал губной желобок в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес разорвал губной желобок в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
Из Мадрида в Лондон: "Арсенал" готов выложить 90 миллионов евро за Арду Гюлера
16 Апреля 15:45
Мировой футбол

Из Мадрида в Лондон: "Арсенал" готов выложить 90 миллионов евро за Арду Гюлера

"Канониры" нацелились на турецкого вундеркинда "Реала"