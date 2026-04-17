Нурлана Мамедзаде: "После каждого успеха больше детей приходят в художественную гимнастику" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Этапы Кубков мира по художественной гимнастике являются важными соревнованиями, так как здесь начинается борьба за лицензии на Олимпийские игры-2028.

Об этом İdman.Biz сообщила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

Она отметила, что на бакинском этапе Кубка мира, который стартовал сегодня, принимают участие около 100 гимнасток из 42 стран. А общее количество участников вместе с членами делегаций составляет около 300.

Зрители увидят как индивидуальные, так и групповые упражнения. Соревнования продлятся три дня; первые два - квалификация, а третий - финалы.

По словам Нурланы Мамедзаде, проходящие в Азербайджане соревнования по художественной гимнастике влияют на популяризацию этого вида спорта в стране:

"После реструктуризации федерации в 2002 году, когда ее президентом стала вице-президент страны Мехрибан Алиева, в стране регулярно проводятся крупные международные соревнования по художественной гимнастике. В 2014 году начала функционировать Национальная арена гимнастики. А с 2016 в стране проводятся этапы Кубков мира по трем олимпийским видам: художественной и спортивной гимнастике, и прыжкам на батуте. Год мы начали с прыжков на батуте, в марте была спортивная гимнастика, а апрель традиционно стал месяцем художественной гимнастики. Благодаря стратегии Федерации гимнастики и вниманию государства к спорту художественная гимнастика популяризируется в стране. После каждого успеха все больше детей записываются в секции по художественной гимнастике".

Она также добавила, что с 30 апреля по 3 мая в Баку пройдет Кубок Европы по художественной гимнастике.

"Впервые Еврокубок именно по художественной гимнастике прошел в Баку в 2024 году. Его формат отличается от Кубка мира, так как гимнастки будут соревноваться в формате перекрестных поединков. В квалификационном этапе у каждой гимнастки и группы будет свой соперник и по итогам набранных баллов один из участников проходит в следующий этап", - объяснила Нурлана Мамедзаде.