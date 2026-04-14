Сельджан Махсудова: "Попасть в топ-4 на чемпионате Европы - достойный результат"

Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова прокомментировала свое выступление на чемпионате Европы в Португалии.

"Наша взрослая сборная в целом выступила в четырех финалах. Считаю это очень хорошим результатом. В индивидуальной программе я заняла четвертое место. Конечно, каждый спортсмен стремится к медали, но я не расстроена. Мои соперницы — одни из сильнейших гимнасток Европы, и в такой конкуренции попасть в первую четверку — достойный показатель", - заявила Сельджан Махсудова в комментариях Азертадж.

Она также подчеркнула особую значимость турнира:

"Я выступала в финале вместе со своим братом Максудом. Для нас это был уникальный опыт - участвовать в одном турнире и поддерживать друг друга на решающем этапе. Это положительно сказалось и на наших выступлениях".

Отметим, что сборная Азербайджана по батуту и тамблингу завершила чемпионат Европы с двумя серебряными медалями.