В Баку на Кубке мира по художественной гимнастике выступят более 40 стран

В Баку на этапе Кубка мира по художественной гимнастике выступят представители более чем 40 стран.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, соревнования пройдут 17-19 апреля в Национальной гимнастической арене. В турнире также примут участие нейтральные спортсмены.

Помимо представителей Азербайджана, на ковер выйдут гимнасты из Арубы, Австрии, Бразилии, Болгарии, Коста-Рики, Кипра, Египта, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Гватемалы, Венгрии, Индии, Израиля, Италии, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мексики, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Молдовы, Румынии, Сербии, Словении, Испании, Швейцарии, Сирии, Турции, Украины, США, Узбекистана и Венесуэлы.

В течение трех дней гимнастки будут соревноваться как в отдельных упражнениях, так и в многоборье.

По традиции, по итогам турнира гимнастка и команда, показавшие наивысшую оценку за исполнение, будут награждены специальным кубком AGF Trophy.