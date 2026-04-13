13 Апреля 2026
В Баку на Кубке мира по художественной гимнастике выступят более 40 стран

13 Апреля 2026 14:40
В Баку на Кубке мира по художественной гимнастике выступят более 40 стран

В Баку на этапе Кубка мира по художественной гимнастике выступят представители более чем 40 стран.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, соревнования пройдут 17-19 апреля в Национальной гимнастической арене. В турнире также примут участие нейтральные спортсмены.

Помимо представителей Азербайджана, на ковер выйдут гимнасты из Арубы, Австрии, Бразилии, Болгарии, Коста-Рики, Кипра, Египта, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Гватемалы, Венгрии, Индии, Израиля, Италии, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мексики, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Молдовы, Румынии, Сербии, Словении, Испании, Швейцарии, Сирии, Турции, Украины, США, Узбекистана и Венесуэлы.

В течение трех дней гимнастки будут соревноваться как в отдельных упражнениях, так и в многоборье.

По традиции, по итогам турнира гимнастка и команда, показавшие наивысшую оценку за исполнение, будут награждены специальным кубком AGF Trophy.

İdman.Biz
Новости по теме

Азербайджанские гимнасты завоевали "бронзу" в Братиславе
09:25
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты завоевали "бронзу" в Братиславе

Команда поднялась на пьедестал международного турнира
Тофиг Алиев: "Жаль, что не смог сделать то, что задумал"
01:00
Гимнастика

Тофиг Алиев: "Жаль, что не смог сделать то, что задумал"

Серебряный призер чемпионата Европы по тамблингу оценил свое выступление
Михаил Малкин: "Я рискнул, но не получилось" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
00:00
Гимнастика

Михаил Малкин: "Я рискнул, но не получилось" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Чемпион мира по тамблингу о своем выступлении на чемпионате Европы
Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 22:34
Гимнастика

Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Репортаж с последних двух дней чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу
Пезу Вашку: “Что бы ни было, Тофик Алиев и Михаил Малкин остаются громкими именами в спорте” – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 19:04
Гимнастика

Пезу Вашку: “Что бы ни было, Тофик Алиев и Михаил Малкин остаются громкими именами в спорте” – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Португальский тамблингист Пезу Вашку завоевал “золото” ЧЕ

Тофик Алиев завоевал "серебро" на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО
12 Апреля 17:41
Гимнастика

Тофик Алиев завоевал "серебро" на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Ранее тамблинг также взял "серебро" в командном зачете

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев