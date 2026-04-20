Дарья Варфоломеев: "Приятно было выходить на ковер перед бакинской публикой" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Варфоломеев завоевала три золотые и одну серебряную награду на Кубке мира в Баку. Немецкая спортсменка стала победительницей в упражнениях с мячом, булавами и лентой, а также стала второй в многоборье. Впечатлениями от очередного приезда в Азербайджан и планами на будущее Варфоломеев поделилась с İdman.Biz.

- Турнир получился для вас поистине урожайным. Были нацелены на максимум?

- Я рада вновь приехать в Баку. Продемонстрировала перед зрителями те упражнения, которые буду еще обкатывать по ходу сезона. Понимаю, что есть еще над чем работать, и где надо прибавить. Продолжу оттачивать композиции на последующих соревнованиях.

- Какой изначально была задача на бакинский вояж?

- Я рассчитывала не столько на награды, а сколько на то, чтобы приехать и выступать так, чтобы и моему тренеру понравилось, и мне самой. Чтобы видно было, на каком текущем уровне мы находимся. Думаю, приблизительная картина ясна.

- Оказались довольны тем, что в итоге получилось?

- Да, все нормально. Приятно было выходить на ковер перед бакинской публикой, вновь увидеть Национальную арену гимнастики. Демонстрировать здесь свое мастерство одно удовольствие.

- Вопрос в отношении самого любимого предмета, наверное, один из часто задаевых гимнасткам. Ответите на него?

- Я стараюсь в каждом упражнении показать что-то интересное, мне нравятся все они. Каждая композиция отличается по своему, поэтому не могу выделить какую-то одну.

- В конце следующей неделе Баку примет Кубок Европы. Планируете в нем участвовать?

- Его я, к сожалению, пропущу. После серии Кубков мира сосредоточусь на подготовке к чемпионату Европы в Варне в конце мая.

- По вашему, конкуренция за последние годы в художественной гимнастике усилилась?

- Безусловно, каждый турнир проходит в острой борьбе. Выигрывать непросто, но, в первую очередь, важно чисто откатать упражнения. Необходимо прибавлять от старта к старту, работать над стабильностью. Конечно же, конкуренция всегда помогает, ты работаешь над тем, чтобы ставится лучше.