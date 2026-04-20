Дарья Варфоломеев: "Приятно было выходить на ковер перед бакинской публикой" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Варфоломеев завоевала три золотые и одну серебряную награду на Кубке мира в Баку. Немецкая спортсменка стала победительницей в упражнениях с мячом, булавами и лентой, а также стала второй в многоборье. Впечатлениями от очередного приезда в Азербайджан и планами на будущее Варфоломеев поделилась с İdman.Biz.

- Турнир получился для вас поистине урожайным. Были нацелены на максимум?

- Я рада вновь приехать в Баку. Продемонстрировала перед зрителями те упражнения, которые буду еще обкатывать по ходу сезона. Понимаю, что есть еще над чем работать, и где надо прибавить. Продолжу оттачивать композиции на последующих соревнованиях.

- Какой изначально была задача на бакинский вояж?

- Я рассчитывала не столько на награды, а сколько на то, чтобы приехать и выступать так, чтобы и моему тренеру понравилось, и мне самой. Чтобы видно было, на каком текущем уровне мы находимся. Думаю, приблизительная картина ясна.

- Оказались довольны тем, что в итоге получилось?

- Да, все нормально. Приятно было выходить на ковер перед бакинской публикой, вновь увидеть Национальную арену гимнастики. Демонстрировать здесь свое мастерство одно удовольствие.

- Вопрос в отношении самого любимого предмета, наверное, один из часто задаевых гимнасткам. Ответите на него?

- Я стараюсь в каждом упражнении показать что-то интересное, мне нравятся все они. Каждая композиция отличается по своему, поэтому не могу выделить какую-то одну.

- В конце следующей неделе Баку примет Кубок Европы. Планируете в нем участвовать?

- Его я, к сожалению, пропущу. После серии Кубков мира сосредоточусь на подготовке к чемпионату Европы в Варне в конце мая.

- По вашему, конкуренция за последние годы в художественной гимнастике усилилась?

- Безусловно, каждый турнир проходит в острой борьбе. Выигрывать непросто, но, в первую очередь, важно чисто откатать упражнения. Необходимо прибавлять от старта к старту, работать над стабильностью. Конечно же, конкуренция всегда помогает, ты работаешь над тем, чтобы ставится лучше.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
Новости по теме

В Баку завершился Кубок мира по художественной гимнастике - ФОТО
19 Апреля 21:40
Гимнастика

В Баку завершился Кубок мира по художественной гимнастике - ФОТО

В соревнованиях приняли участие более 150 гимнасток из 42 стран
Федерация гимнастики Азербайджана подписала меморандум с Белорусской ассоциацией гимнастики - ФОТО
18 Апреля 22:20
Гимнастика

Федерация гимнастики Азербайджана подписала меморандум с Белорусской ассоциацией гимнастики - ФОТО

Документ предусматривает обмен опытом и реализацию совместных проектов
Фарид Гаибов принял президента Федерации гимнастики Беларуси
17 Апреля 18:22
Гимнастика

Фарид Гаибов принял президента Федерации гимнастики Беларуси - ФОТО

Стороны обсудили развитие сотрудничества и совместные проекты

Нурлана Мамедзаде: "После каждого успеха больше детей приходят в художественную гимнастику" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Апреля 14:25
Гимнастика

Нурлана Мамедзаде: "После каждого успеха больше детей приходят в художественную гимнастику" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана о международных соревнованиях, проходящих в Баку

В Баку стартовал этап Кубка мира по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
17 Апреля 13:01
Гимнастика

В Баку стартовал этап Кубка мира по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО

От Азербайджана выступят две гимнастки

Владимир Шуликин: "В Азербайджане стали по-другому воспринимать прыжки на батуте" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
16 Апреля 17:14
Гимнастика

Владимир Шуликин: "В Азербайджане стали по-другому воспринимать прыжки на батуте" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью с главным тренером сборной Азербайджана по прыжкам на батуте

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки