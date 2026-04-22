Азербайджан объявил состав на Кубок Европы в Баку - ОБНОВЛЕНО

22 Апреля 2026 19:32
Азербайджан объявил состав на Кубок Европы в Баку

Определился состав сборной Азербайджана на Кубок Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, на турнире выступят 10 спортсменок, представляющих национальную команду.

В индивидуальной программе Азербайджан представят Азада Атакишиева, Айла Искендерли, Фидан Гурбанлы и Камилла Сеидзаде. В групповых упражнениях за медали поборются Илона Зейналова, Шамс Муваффеги, София Мамедова, Захра Джафарова, Илаха Бахадирова и Алина Мамедова.

19:30

Стало известно количество участников Кубка Европы по художественной гимнастике, который состоится в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, за медали турнира поборются 194 спортсменки из 31 страны.

Из общего числа участниц 137 выступят во взрослой категории, еще 57 — в юниорской.

Кубок Европы пройдет в столице Азербайджана с 30 апреля по 3 мая.

