Экс-сотрудник "Реал Мадрида" дал эксклюзивное интервью İDMAN.BİZ - ФОТО

Этот сезон стал для "Реал Мадрида" непростым, в том числе из-за многочисленных травм игроков. "Кризис травм" является не новой проблемой для клуба. Еще в 2024 году, чтобы исправить ситуацию, "Реал" привлек к работе клинического нутрициолога и создателя концепта физиогеномики Итсиар Гонсалес де Арриба.

Но это сотрудничество обернулось увольнением специалиста и скандалом в публичной и судебной плоскости. Гонсалес обвинила медицинский персонал клуба в создании "враждебной" атмосферы, которая мешала ей работать.

Недавно были раскрыты новые предполагаемые подробности закулисья медицинской службы "Реала". В известных спортивных медиа появилась информация, что медики мадридцев по ошибке обследовали здоровое колено Киллиана Мбаппе вместо травмированного. Гонсалес отреагировала на эти новости, заявив, что сотрудники клуба используют ChatGPT для принятия решений о назначении добавок игрокам. А также добавила, что в "Реале" есть некомпетентные специалисты с хорошими связями.

Хотя Мбаппе опроверг информацию о неправильной диагностике, позже в СМИ писали, что с похожей ошибкой медперсонала столкнулся другой игрок "королевского клуба" Эдуарду Камавинги.

Мировая популярность королевского клуба хороша известна. Любые новости мадридской команды обсуждаются в раличных уголках планеты, где у "сливочных" миллионы поклонников. Азербайджан в этом плане не исключение.

Учитывая популярность "Реал Мадрида" в нашей стране сотрудники İDMAN.BİZ связались с Итсиар Гонсалес и поговорили с ней о работе в мадридском клубе и правильном питании спортсменов.

В частности, в эксклюзивном интервью нашему изданию она заявила, что искусственный интеллект, включая такие платформы, как ChatGPT, может быть полезен в спортивной медицине и нутрициологии, если он используется как вспомогательное средство, а не основной инструмент для постановки диагноза или назначения лечения.

По ее словам, ИИ допустимо применять при обработке больших объемов научной литературы, подготовке базовых планов питания и шаблонов диет, которые затем специалист адаптирует под конкретного пациента с учетом клинических данных.

Кроме того, такие системы могут использоваться для создания доступных информационных материалов для пациентов, а также при административной и документационной работе.

"ИИ должен дополнять, а не заменять экспертное принятие клинических решений. Инструменты ИИ работают с данными на уровне популяции и не могут интегрировать индивидуальную геномную, метаболомную и физиологическую сложность", – добавил специалист.

Итсиар Гонсалес де Арриба заявила, что наличие недостаточно квалифицированных специалистов в профессиональных футбольных клубах является задокументированной структурной проблемой. Нутрициолог ссылается на исследование в английских клубах, в которых подтверждаются пробелы в системе рекрутинга медицинского персонала.

"Это касается не только Англии; это отражает более широкую тенденцию в элитном футболе во всем мире, – сообщила она. – Последствия неадекватной междисциплинарной интеграции – особенно отсутствие сотрудничества между тренерским, медицинским и диетологическим персоналом – в рецензируемой литературе напрямую связаны со значительно более высокими показателями повторных травм мышц в профессиональном футболе".

"Случай Мбаппе не является исключением", – подчеркнула она. По ее словам, подобные ситуации являются признаками системы, которая "допускает и увековечивает некачественную медицинскую практику, включая сопротивление привлечению внешних специалистов".

Итсиар Гонсалес считает, что необходимы следующие реформы: стандартизированный набор персонала, основанный на компетенциях, который должен применяться во всех основных лигах и федерациях для всех медицинских специальностей, включая диетологию; диетология, физиотерапия и спортивная медицина должны иметь четкую структуру подчинения и защищенную клиническую автономию, а не быть подразделениями единого медицинского органа; ежедневный обмен данными о тренировках, лекарствах, добавках и травмах между всеми специалистами с фиксированной подотчетностью как стандартная процедура клуба; надежные, анонимные механизмы для медперсонала, позволяющие сообщать о проблемах, связанных со стандартами практики, без угрозы расправы, ведущей к краху карьеры; инвестиции в академическое и непрерывное образование.

"Основная проблема в элитных клубах заключается в терпимости – а иногда и в активном культивировании – институционального консерватизма, который рассматривает внешние инновации как угрозу, а не как преимущество, – утверждает специалист. – Пока это не изменится, случай Мбаппе останется скорее показательным, чем исключительным".

Итсиар Гонсалес имеет внушительное и разностороннее образование, многолетний клинический опыт, а также ведет научную деятельность. Поэтому факт того, что специалист создала свой концепт работы со спортсменами – физиогеномику – не должен удивлять.

Физиогеномика – интеграция физиологии и геномики в единую, персонализированную систему питания и добавок. Как рассказала Гонсалес, метод возник из практического наблюдения. А главная идея в том, что одна и та же схема не подходит всем атлетам.

"Когда спортсмены, которым говорили, что их травмы или состояния неизлечимы, начали восстанавливаться благодаря индивидуально подобранным геномно-пищевым протоколам, стало ясно, что стандартный подход "один для всех" не просто неэффективен – он ограничивает результаты", – сказала Гонсалес.

По ее словам, новая концепция полностью изменила работу со спортсменами. В физиогеномике учитываются генетические особенности, регулярные анализы крови и мочи, данные о тренировочных нагрузках в реальном времени, а также точная дозировка добавок с учетом состояния организма и особенностей обмена веществ каждого спортсмена.

"Цель состоит не просто в оптимизации результатов, а в том, чтобы дать спортсменам возможность достичь своего генетического потолка – что невозможно сделать при использовании стандартных протоколов", – говорит она.

Гонсалес утверждает, что нутригеномика и связанный с ней подход физиогеномики ставят под сомнение многие привычные принципы спортивного питания.

Например, традиционные методы предписывают стандартное соотношении белков, жиров и углеводов. Ее же подход исходит из того, что генетические особенности влияют на то, как организм усваивает эти элементы, поэтому "идеальная" схема питания у каждого своя. То же касается кофеина, витамина D, омега-3 и других добавок.

Отдельное внимание уделяется продуктам, которые обычно считаются "нейтральными", например молочные продукты или глютен. По словам Гонсалес, для генетически предрасположенных спортсменов они могут провоцировать воспалительные процессы, замедлять восстановление и повышать риск травм.

Специалист добавляет, что в вопросе соблюдения рекомендаций, дело не только в силе воли спортсмена. Когда игрок понимает, что они основаны на данных именно о его организме, следовать диете становится проще и эффективнее.

"Несмотря на серьезные институциональные препятствия, с которыми пришлось столкнуться, – включая систематическую блокировку со стороны медицинских служб, отказ в доступе к аналитике игроков и преднамеренный подрыв рекомендаций по питанию, – физиогеномика дала наблюдаемые результаты у игроков, которые смогли следовать предложенным протоколам", – рассказывает Итсиар Гонсалес.

Она отмечает, что первый заметный эффект был виден уже на первоначальном этапе анализа буфета команды. Из питания было предложено убрать обработанные продукты, рафинированный сахар, выпечку, молочные и жареные продукты, колбасные изделия, безалкогольные напитки и соки. По ее словам, такие продукты могут усиливать воспалительные процессы в организме, мешать восстановлению запасов энергии, замедлять восстановление мышц и повышать риск травм у профессиональных спортсменов.

"Положительная реакция игроков на эти изменения в питании была прямой, несмотря на институциональное сопротивление, препятствовавшее их полной реализации", – говорит она.

Гонсалес упоминает и другой случай из частной практики еще до назначения в "Реал Мадриде": "Профессиональный футболист Ла Лиги был публично признан медицинской командой клуба с неизлечимой травмой. Благодаря персонализированному протоколу физиогеномики игрок восстановился и вернулся к соревнованиям, о чем сам футболист публично сообщил. Это привело к угрозам со стороны клубного врача, но подтвердило эффективность подхода как в клиническом, так и в общественном плане".

Итсиар Гонсалес отмечает, что физиогеномика обладает потенциалом трансформации для регионов, где спортивная наука все еще основана на стандартизированных подходах. В том числе она выявила несколько преимуществ для азербайджанского спорта при внедрении этого концепта.

Во-первых, по ее словам, персонализированное питание и прием добавок значительно снижают воспалительную нагрузку и приводят к уменьшению частоты травм и время восстановления, а также продлевает соревновательную жизнь атлета.

"Спортсмены в этих регионах, независимо от уровня тренировок, сейчас ограничены стандартными диетическими протоколами, которые могут не подходить их генетическим особенностям – особенно в отношении кофеина, омега-3, витамина D и усвоения железа", – объясняет она.

Специалист отмечает, что переход к такому концепту должен быть постепенным, так как без базовой инфраструктуры новый подход потерпит неудачу.

Она порекомендовала следующую последовательность интеграции новой системы. На первом этапе речь идет о постоянном контроле ключевых показателей здоровья (ферритин, 25-ОН витамин D, СРБ, липидный профиль, метаболические маркеры). По ее словам, уже это является большим шагом вперед по сравнению с обычным наблюдением за состоянием игроков.

Следующий этап – реформирование столовой/буфета команды. Из меню убираются продукты, которые могут усиливать воспаление, а рацион строится на научно обоснованной основе.

Далее подключается нутригенетическое тестирование ключевых генетических маркеров, связанных с физической работоспособностью, чтобы подбирать индивидуальные препараты. А затем происходит полное погружение в физиогеномику, описанную ранее.

"Критически важно, что обучение уже работающих специалистов в области медицины и спортивной науки – это не опция, а ключевой фактор, который определяет скорость всех изменений, – предупреждает она. – Сопротивление со стороны закрепившихся в системе специалистов является главным препятствием, что подтверждается в среде элитных европейских клубов".

В качестве примера постепенного перехода она приводит образовательные программы в области командной спортивной медицины, включая инициативы Barça Innovation Hub.