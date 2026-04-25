Сегодня завершится первенство Азербайджана по спортивной гимнастике

Сегодня в Сумгайыте состоится заключительный день 31-го первенства Азербайджана по спортивной гимнастике среди мужчин и 10-го - среди женщин. По итогам соревнований станут известны победители и призеры во всех возрастных категориях.

Как сообщает İdman.Biz, турнир проходит в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе.

В соревнованиях принимают участие представители трех гимнастических клубов страны - "Оджаг" и его сумгайытского отделения, а также Бакинской школы гимнастики.

За награды борются около 50 спортсменов в возрастных категориях среди самых младших, детей, подростков и молодежи.

В течение турнира участники демонстрируют мастерство в различных дисциплинах спортивной гимнастики, а заключительный день станет решающим в распределении медалей.

Первенство рассматривается как важный этап для выявления перспективных спортсменов и формирования ближайшего резерва национальной сборной Азербайджана.

İdman.Biz
В Баку пройдет чемпионат по батутной гимнастике и тамблингу
24 Апреля 16:01
Гимнастика

В Баку пройдет чемпионат по батутной гимнастике и тамблингу

Турнир состоится 27 апреля в Олимпийском спортивном комплексе

В Сумгайыте стартовало первенство Азербайджана по спортивной гимнастике
24 Апреля 10:07
Гимнастика

В Сумгайыте стартовало первенство Азербайджана по спортивной гимнастике - ФОТО + ОБНОВЛЕНО

После утреннего старта на арену вышли около 50 участников из трех клубов страны
Азербайджан объявил состав на Кубок Европы в Баку
22 Апреля 19:32
Гимнастика

Азербайджан объявил состав на Кубок Европы в Баку - ОБНОВЛЕНО

На турнире в Баку выступят 10 представительниц национальной команды

Делегация во главе с Шюкрю Йылмазом посетила Национальную гимнастическую арену
21 Апреля 17:40
Гимнастика

Делегация во главе с Шюкрю Йылмазом посетила Национальную гимнастическую арену - ФОТО

Турецкие гости ознакомились с условиями, созданными для спортсменов
Дарья Варфоломеев: "Приятно было выходить на ковер перед бакинской публикой" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
20 Апреля 17:26
Гимнастика

Дарья Варфоломеев: "Приятно было выходить на ковер перед бакинской публикой" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Олимпийская чемпионка честно о конкуренции, стабильности и том, почему приехала в Баку
В Баку завершился Кубок мира по художественной гимнастике - ФОТО
19 Апреля 21:40
Гимнастика

В Баку завершился Кубок мира по художественной гимнастике - ФОТО

В соревнованиях приняли участие более 150 гимнасток из 42 стран

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"
Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента