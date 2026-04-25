Сегодня завершится первенство Азербайджана по спортивной гимнастике

Сегодня в Сумгайыте состоится заключительный день 31-го первенства Азербайджана по спортивной гимнастике среди мужчин и 10-го - среди женщин. По итогам соревнований станут известны победители и призеры во всех возрастных категориях.

Как сообщает İdman.Biz, турнир проходит в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе.

В соревнованиях принимают участие представители трех гимнастических клубов страны - "Оджаг" и его сумгайытского отделения, а также Бакинской школы гимнастики.

За награды борются около 50 спортсменов в возрастных категориях среди самых младших, детей, подростков и молодежи.

В течение турнира участники демонстрируют мастерство в различных дисциплинах спортивной гимнастики, а заключительный день станет решающим в распределении медалей.

Первенство рассматривается как важный этап для выявления перспективных спортсменов и формирования ближайшего резерва национальной сборной Азербайджана.