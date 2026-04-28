28 Апреля 2026
RU

Мариан Колев: "К домашнему Кубку мира подходим со всей серьезностью и большими надеждами" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Гимнастика
Новости
28 Апреля 2026 12:13
6
Команда Азербайджана по аэробике открыла счет завоеванным медалям в текущем году. На турнире в Праге победу отпраздновало трио в составе Арзу Агаевой, Лейлы Бежановой и Хадиджи Гулиевой, а результат стал хорошей проверкой готовности перед главными стартами сезона.

В беседе с İdman.Biz главный тренер сборной Мариан Колев рассказал о старте в столице Чехии и поведал о том, какие соревнования ожидают спортсменов. "Выезд в Прагу получился достаточно интересным. Это традиционный турнир, собирающий сильный состав участников. Туда приехали команды из 18-ти стран, включая Болгарию, Италию, Израиль, Украину, Венгрию, Францию, Германию, Швейцарию. Наше трио Арзу Агаевой, Лейлы Бежановой и Хадиджи Гулиевой выступило достаточно уверенно и выиграла в острой конкурентной борьбе. Спортсменки показали свежие композиции и программы, которые предстоит обкатывать по ходу сезона", - подчеркнул Колев.

Он рассказал о том, что важным смотром для команды станет домашний Кубок мира, который состоится 5-7 июня в Баку. "В прошлом году мы выступили на чемпионате Европы в Гяндже, а теперь сборная вновь готовится показать свои номера перед родными болельщиками в Баку. К Кубку мира подходим со всей серьезностью и большими надеждами. Конечно же, основные ожидания связаны со смешанной парой Мединой Мустафаевой и Владимиром Долматовым", - заметил болгарский специалист.

Наставник добавил, что соревнование пройдет в новом формате. "Кубок мира пройдет не только по аэробике, но и по акробатике. Для зрителей это будет особенно интересно, ведь они одновременно смогут наблюдать за выступлением представителей двух гимнастических дисциплин. Поэтому мероприятие на Национальной арене гимнастики обещает быть достаточно интригующим", - отметил Колев.

Тренер добавил, что этот сезон несколько отличаться от предыдущего по количеству соревнований. "В аэробике чемпионаты мира и Европы проводятся раз в два года с чередованием. В прошлом году главным событием стало континентальное первенство, в этом все внимание будет сосредоточено на мундиале. В рамках подготовки к нему планируем выступить на этапах Кубка мира. После Баку в конце июня состоится этап в Нанчанге (Китай), а в августе рейтинговый турнир примет румынская Орадеа", - поведал Колев.

Что касается главного старта года, то чемпионат мира состоится в сентябре в Памплоне. Там же состоится и юниорский ЧМ. "Юниоры уже получили международный опыт на домашнем чемпионате Европы. Тренируемся согласно плану", - резюмировал Колев.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
Тэги:

