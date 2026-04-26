Азербайджанские гимнастки завоевало "золото" на международном турнире в Чехии - ФОТО

Азербайджанские портсменки добились большого успеха на международном турнире по аэробной гимнастике, прошедшем в Чехии. Трио в составе Арзу Агаевой, Лейлы Бежановой и Хадиджи Гулиевой, представлявшее нашу страну, превзошло всех своих соперников.

Как сообщает İdman.Biz, наши гимнастки заняли первую ступень пьедестала почета и завоевали золотые медали, продемонстрировав блестящую программу.

Отметим, что на протяжении всего турнира наши спортсменки демонстрировали высокую техническую подготовку и волю к победе.