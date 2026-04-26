26 Апреля 2026 11:56
37
Наставник сборной Азербайджана признан лучшим тренером Европы по вольной борьбе

Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов удостоен высокой награды на европейском уровне.

Как сообщает İdman.Biz, специалист был признан лучшим тренером 2025 года по версии Европейского союза борьбы и награжден специальным призом.

Отмечается, что данное признание стало результатом успешных выступлений национальной команды под его руководством и вклада в развитие вольной борьбы.

На текущем чемпионате Европы в Тиране азербайджанские борцы вольного стиля имеют в активе одну золотую и одну бронзовую медали, а также еще четыре спортсмена сегодня проведут финальные схватки, и один поборется за бронзу.

