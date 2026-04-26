Али Цокаев: "Рад завоевать "золото" в дебюте среди взрослых" — İDMAN.BIZ ИЗ АЛБАНИИ

"Это мой дебют на чемпионате Европы среди взрослых. В целом, это было мое первое выступление на международной арене на взрослом уровне".

Как сообщает İdman.Biz из Албании, об этом заявил Али Цокаев (92 кг), завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы.

Спортсмен поделился радостью от победы в дебютном турнире:

"В первом же выступлении удалось сразу взять золото. Месяцем ранее я боролся на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет и там тоже победил. Благодарю тренерский штаб, всю Федерацию борьбы Азербайджана, болельщиков, врачей и всех, кто причастен к этой победе".

Он также рассказал об ответственности, которая легла на него после поражений товарищей по команде: "Насколько сложно было побеждать после двух неудач коллег по сборной? Честно говоря, было определенное давление, так как день начался не совсем так, как мы планировали. Но я подготовился должным образом, и поэтому удалось выиграть".

В завершение Цокаев сообщил, что в следующем году планирует выступать в весовой категории до 97 кг.