"Сантос" сделал заявление о травме Неймара

28 Мая 2026 22:50
"Сантос" сделал заявление для прессы относительно состояния здоровья нападающего Неймара, вызванного в сборную Бразилии для участия в чемпионате мира — 2026. Ранее клуб сообщал о наличии у форварда отека, однако в национальной команде установили, что травма игрока серьезнее. Из-за нее Неймар может пропустить первый матч сборной на мировом первенстве, сообщает İdman.Biz.

"Что касается клинической проблемы Неймара, медицинский отдел ФК "Сантос" поясняет следующее:

- Абсолютно все результаты обследований, проведенных Неймару, были переданы в Бразильскую футбольную конфедерацию (CBF) до 18-го числа, даты вызова в сборную.

- Двухнедельный период отсчитывается с 17-го числа и заканчивается в это воскресенье (31 мая), чтобы игрок смог вернуться к тренировкам. Следует помнить, что эти сроки могут варьироваться от человека к человеку, в зависимости от потребностей команды и важности игр.

- В состав физиотерапевтической команды сборной Бразилии также входят специалисты из ФК "Сантос", которые наблюдают за Неймаром более 10 лет и будут делать это на протяжении всего процесса восстановления.

- Медицинский отдел клуба согласен с графиком лечения, определенным медицинской бригадой CBF.

- Специалисты из "Сантоса" знают о способности футболиста к восстановлению и уверены, что Неймар будет готов к участию в чемпионате мира", — цитирует заявление "Сантоса" Globo.

