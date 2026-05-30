30 Мая 2026
RU

Инфантино: "ЧМ-2026 станет величайшим турниром в истории"

ЧМ-2026
Новости
30 Мая 2026 05:16
16
Инфантино: "ЧМ-2026 станет величайшим турниром в истории"

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, глава мирового футбола назвал предстоящий турнир самым масштабным в истории.

"Это будет самый масштабный, величайший чемпионат мира в истории. Речь идет не только о трех странах и 16 городах, не только о миллионах гостей и миллиардах зрителей. В каждой из стран будут созданы сообщества, которые станут частью турнира и примут национальные команды", - заявил Инфантино.

Президент ФИФА также напомнил, что чемпионат мира стартует 11 июня и завершится финалом 19 июля.

Впервые в истории в турнире примут участие 48 сборных. Матчи мирового первенства пройдут в США, Канаде и Мексике.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сантос" сделал заявление о травме Неймара
28 Мая 22:50
ЧМ-2026

"Сантос" сделал заявление о травме Неймара

Из-за повреждения Неймар может пропустить первый матч сборной на мировом первенстве
Игрок сборной Саудовской Аравии пропустил сборы перед ЧМ-2026 из-за кражи паспорта
28 Мая 05:33
ЧМ-2026

Игрок сборной Саудовской Аравии пропустил сборы перед ЧМ-2026 из-за кражи паспорта

"Сюрприз" ждал футболиста после свадьбы

Дроны над базой сборной Англии на ЧМ-2026 будут сбивать
27 Мая 18:26
ЧМ-2026

Дроны над базой сборной Англии на ЧМ-2026 будут сбивать

Команда примет беспрецедентные меры безопасности из-за угрозы шпионажа

Сборная Нидерландов объявила состав на чемпионат мира-2026
27 Мая 16:32
ЧМ-2026

Сборная Нидерландов объявила состав на чемпионат мира-2026

В заявку вошли Ван Дейк, де Йонг, Гакпо, Депай и Вегхорст

Лука Модрич завершит карьеру после ЧМ-2026
27 Мая 10:10
ЧМ-2026

Лука Модрич завершит карьеру после ЧМ-2026

Турнир станет финальным в карьере легендарного полузащитника

Сборная США объявила состав на чемпионат мира-2026
27 Мая 00:24
ЧМ-2026

Сборная США объявила состав на чемпионат мира-2026

Пулишич, Маккенни и Рейна вошли в заявку американской команды

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике
"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
28 Мая 00:59
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета