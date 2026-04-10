Бывший наставник сборной Азербайджана может возглавить команду на ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Ганы (ГФА) рассматривает кандидатуру Фернанду Сантуша на должность главного тренера национальной сборной. Португальский специалист является приоритетным вариантом для усиления тренерского штаба перед началом мирового первенства 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, Сантуш остается без работы после ухода из сборной Азербайджана в сентябре 2025 года. Наряду с ним в список кандидатов входят его соотечественники Карлуш Кейруш (экс-тренер Омана) и Паулу Бенту (экс-тренер ОАЭ). ГФА планирует назначить опытного наставника на смену Отто Аддо, рассматривая в том числе вариант краткосрочного контракта на период проведения турнира.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Ганы выступит в квартете L вместе с Англией, Панамой и Хорватией. Первая игра команды под руководством нового штаба запланирована на 17 июня против сборной Панамы.