Сборная Ирана объявила заявку на чемпионат мира-2026

Национальная команда Ирана опубликовала окончательную заявку на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает İdman.Biz, в состав сборной вошли 27 футболистов.

Вратари: Алиреза Беиранванд ("Трактор"), Хоссейн Хоссейни ("Сепахан"), Паям Ниазманд ("Персеполис").

Защитники: Даниал Эйри ("Малаван"), Эхсан Хаджсафи ("Сепахан"), Салех Хардани ("Эстегляль"), Хосейн Канаани ("Персеполис"), Шоджа Халилзаде ("Трактор"), Милад Мохаммади ("Персеполис"), Али Немати ("Фулад"), Рамин Резаян ("Фулад").

Полузащитники: Рузбе Чешми ("Эстегляль"), Саид Эзатолахи ("Шабаб"), Мехди Гайеди ("Аль-Наср"), Саман Годдос ("Калба"), Мохаммад Горбани ("Аль-Вахда"), Алиреза Джаханбахш ("Дендер"), Мохаммад Мохеби ("Ростов"), Амир Мохаммад Раззагиния ("Эстегляль"), Мехди Тораби ("Трактор"), Ария Юсефи ("Сепахан").

Нападающие: Али Алипур ("Персеполис"), Деннис Даргахи ("Стандард"), Амирхоссейн Хоссейнзаде ("Трактор"), Шахрияр Моганлу ("Калба"), Мехди Тареми ("Олимпиакос").

На чемпионате мира-2026 сборная Ирана сыграет в группе G против Бельгии, Египта и Новой Зеландии.