1 Июня 2026
RU

Сборная Ирана объявила заявку на чемпионат мира-2026

ЧМ-2026
Новости
1 Июня 2026 19:45
17
Сборная Ирана объявила заявку на чемпионат мира-2026

Национальная команда Ирана опубликовала окончательную заявку на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает İdman.Biz, в состав сборной вошли 27 футболистов.

Вратари: Алиреза Беиранванд ("Трактор"), Хоссейн Хоссейни ("Сепахан"), Паям Ниазманд ("Персеполис").

Защитники: Даниал Эйри ("Малаван"), Эхсан Хаджсафи ("Сепахан"), Салех Хардани ("Эстегляль"), Хосейн Канаани ("Персеполис"), Шоджа Халилзаде ("Трактор"), Милад Мохаммади ("Персеполис"), Али Немати ("Фулад"), Рамин Резаян ("Фулад").

Полузащитники: Рузбе Чешми ("Эстегляль"), Саид Эзатолахи ("Шабаб"), Мехди Гайеди ("Аль-Наср"), Саман Годдос ("Калба"), Мохаммад Горбани ("Аль-Вахда"), Алиреза Джаханбахш ("Дендер"), Мохаммад Мохеби ("Ростов"), Амир Мохаммад Раззагиния ("Эстегляль"), Мехди Тораби ("Трактор"), Ария Юсефи ("Сепахан").

Нападающие: Али Алипур ("Персеполис"), Деннис Даргахи ("Стандард"), Амирхоссейн Хоссейнзаде ("Трактор"), Шахрияр Моганлу ("Калба"), Мехди Тареми ("Олимпиакос").

На чемпионате мира-2026 сборная Ирана сыграет в группе G против Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ФИФА вводит новые правила перед чемпионатом мира 2026 года
14:37
ЧМ-2026

ФИФА вводит новые правила перед чемпионатом мира 2026 года

На ЧМ-2026 ужесточат контроль за затяжкой времени и расширят полномочия VAR
Месси пропустит товарищеский матч перед чемпионатом мира
11:39
ЧМ-2026

Месси пропустит товарищеский матч перед чемпионатом мира

Лидер сборной Аргентины восстанавливается после легкого повреждения

Сборная Австралии объявила состав на ЧМ‑2026
07:20
ЧМ-2026

Сборная Австралии объявила состав на ЧМ‑2026

На чемпионате мира сборная Австралии в группе D сыграет с США, Турцией и Парагваем
Чехия объявила итоговый состав на ЧМ‑2026
01:50
ЧМ-2026

Чехия объявила итоговый состав на ЧМ‑2026

Команда Мирослава Коубека сыграет в группе A со сборными Мексики, ЮАР и Южной Кореи
Инфантино: "ЧМ-2026 станет величайшим турниром в истории"
30 Мая 05:16
ЧМ-2026

Инфантино: "ЧМ-2026 станет величайшим турниром в истории"

Президент ФИФА высказался о предстоящем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике

"Сантос" сделал заявление о травме Неймара
28 Мая 22:50
ЧМ-2026

"Сантос" сделал заявление о травме Неймара

Из-за повреждения Неймар может пропустить первый матч сборной на мировом первенстве

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро