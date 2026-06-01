1 Июня 2026
1 Июня 2026 01:50
Чехия объявила итоговый состав на ЧМ‑2026

Пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии (FACR) объявила окончательный состав национальной сборной на чемпионат мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, команда Мирослава Коубека на ЧМ-2026 сыграет в группе A со сборными Мексики, ЮАР и Южной Кореи.

Состав сборной Чехии:

Вратари: Лукаш Горничек ("Брага", Португалия), Матей Коварж ("ПСВ", Нидерланды), Индржих Станек ("Славия" Прага);

Защитники: Владимир Цоуфал, Робин Гранач (оба — "Хоффенхайм", Германия), Давид Доудера, Томаш Голеш, Штепан Халоупек, Давид Юрасек, Давид Зима (все — "Славия" Прага), Ладислав Крейчи ("Вулверхэмптон", Англия), Ярослав Зелены ("Спарта" Прага);

Полузащитники: Лукаш Черв, Александр Сойка, Денис Вишински (все — "Виктория" Пльзень), Владимир Дарида ("Градец-Кралове"), Лукаш Провод, Михал Садилек (оба — "Славия" Прага), Гуго Сохурек ("Спарта" Прага), Томаш Соучек ("Вест Хэм", Англия), Павел Шульц ("Лион", Франция);

Нападающие: Адам Гложек ("Хоффенхайм", Германия), Томаш Хоры, Моймир Хытил (оба — "Славия" Прага), Патрик Шик ("Байер", Германия), Ян Кухта ("Спарта" Прага).

İdman.Biz
